Shovel Knight: King of Cards: Finale Kampagne mit King Knight und Kartenspiel-Modus - 4Players.de

Im Zuge der "Nintendo Switch Nindies Showcase Summer 2017" ist die finale Kampagne von Shovel Knight angekündigt worden, und zwar Shovel Knight: King of Cards . Die Kampagne wird vier neue Welten, über 30 Levels und allerlei Waffen, Gegenstände, Fähigkeiten und Co. enthalten. Erzählt wird die Vorgeschichte, wie King Knight den Thron bestiegen hat. Außerdem wird es einen zusätzlichen Kartenspiel-Modus geben.Shovel Knight: King of Cards ist in der Shovel Knight: Treasure Trove Edition enthalten oder kann einzeln für 9,99 Euro gekauft werden. Es wird auf folgenden Plattformen im nächsten Jahr erscheinen: Wii U, 3DS, Switch, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, PC, Mac, Linux und Amazon FireTV. Im Showcase-Video ist das Spiel ab 3:19 Min. zu sehen.