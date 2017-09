Shovel Knight: King of Cards: Drei weitere Shovel-Knight-amiibos und ein Trailer mit erotischem Unterton - 4Players.de

Kurz nach der Ankündigung von Shovel Knight: King of Cards hat Yacht Club Games drei neue Shovel-Knight-amiibos angekündigt . In dem Dreierpack sind Plague Knight, Specter Knight und King Knight enthalten. Durch die amiibos werden neue Rüstungssets für die Charaktere, spezielle amiibo-Herausforderungslevels und zusätzliche Feen als Begleiter freigeschaltet. Die neuen amiibos werden im folgenden Trailer (in Zusammenarbeit mit GameGrumps) mit einem erotischen Unterton präsentiert.Shovel Knight: King of Cards ist in der Shovel Knight: Treasure Trove Edition enthalten und/oder kann einzeln für 9,99 Euro gekauft werden. Es wird im nächsten Jahr für Wii U, 3DS, Switch, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, PC, Mac, Linux und Amazon FireTV erscheinen.