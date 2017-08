Chessaria: The Tactical Adventure: Mischung aus Fantasy-Abenteuer und Schach - 4Players.de

Screenshot - Chessaria: The Tactical Adventure (Linux) Screenshot - Chessaria: The Tactical Adventure (Linux) Screenshot - Chessaria: The Tactical Adventure (Linux) Screenshot - Chessaria: The Tactical Adventure (Linux) Screenshot - Chessaria: The Tactical Adventure (Linux) Screenshot - Chessaria: The Tactical Adventure (Linux) Screenshot - Chessaria: The Tactical Adventure (Linux) Screenshot - Chessaria: The Tactical Adventure (Linux) Screenshot - Chessaria: The Tactical Adventure (Linux) Screenshot - Chessaria: The Tactical Adventure (Linux)

Mit Chessaria: The Tactical Adventure wollen die französischen Entwickler von Pixel Wizards auf PC, Mac und Linux ein "episches Fantasy-Abenteuer" mit der "strategischen Intensität von Schach" verbinden. Die entsprechend als "Chess-Adventure" titulierte Rundentaktik wurde bereits 2016 erfolgreich via Kickstarter finanziert und soll ab Herbst 2017 auf Steam auch für Nicht-Backer für 24,99 Euro zu haben sein.Im Spiel soll man eine Allianz von Hochelfen gegen Orks, Dunkelelfen, Drachen und andere Kreaturen in die Schlacht führen, wobei die sechs Hauptcharaktere den sechs Schachfigurenarten nachempfunden sein sollen. Zudem werden ein emotionaler Soundtrack, aufwändige 3D-Grafik und fortschrittliche KI versprochen. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer