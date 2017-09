Pathologic 2: Remake des Erstlings wird in Pathologic 2 umbenannt - 4Players.de

Das russische Studio Ice-Pick Lodge hat sein Remake des Survival-Horrors Pathologic in Pathologic 2 umbenannt. Damit wollen der Entwickler und der Publisher TinyBuild Verwirrung vermeiden, denn zusätzlich befindet sich auch ein HD-Remster von Teil 1 in Arbeit, welches lediglich eine aufgehübschte Grafik und eine bessere Übersetzung bieten soll.Bei Pathologic 2 für PC, Mac, Linux sowie auf PS4 und Xbox One handelt es sich dagegen um das aufwändigere Remake, welches per Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen wurde: In einer offenen Welt kämpft man laut Steam-Beschreibung ums Überleben und gegen eine verheerende Seuche. Während man der Krankheit ausweicht und sich um notwendige Dinge wie Essen und Trinken kümmern muss, hat man nur zwölf Tage Zeit, die Aufgaben des Spiels zu erledigen. Eine Alpha-Version soll bald an Unterstützer herausgehen; einen Eindruck ins Spielgeschehen gibt der Trailer von der PAX West:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer