"Neue Kreaturen: Die intensive radioaktive Strahlung hat zu unglaublichen genetischen Mutationen geführt, die neue Wesen mit erstaunlichen Fähigkeiten hervorgebracht haben. Spieler können Felswände erklimmen und auf dem Rücken eines gut getarnten Stone Crests durch die Lüfte gleiten oder mit einem Lantern Pug Licht in die Dunkelheit bringen. Die neuen Cave Crustacean können als gefährliches Reittier dienen und mit der Reaper Queen lassen sich gegnerische Spieler als Brutstätte zweckentfremden.

50+ neue einzigartige Gegenstände: Spieler durchqueren die neue ARK dank der neuen Kletterausrüstung, Wingsuits und Seilrutschen mit Leichtigkeit. Neue Engramme helfen, die unbarmherzige Umgebung zu beherrschen, Schutzanzüge können tödliche Umweltbedingungen erkundbar machen, explosive Patronen, Batterien, Glühstäbe, Railguns und vieles mehr erweitern darüber hinaus das Repertoir. Neue Ressourcen können gesammelt, Fischfangkörben und Gas-Behälter genutzt werden, um die eigene Festung in den Höhlen und Klippen zu befestigen und das Überleben zu sichern.

Neue Herausforderungen: Da die ARK unter Fehlfunktionen leidet und die Wartungssysteme nicht richtig funktionieren, gehören Erdbeben, radioaktive Strahlung, Gaslecks und vieles mehr zu den zahlreichen Gefahren, die von den Spielern gemeistert werden müssen. Zusätzlich erfordern die Nameless - unerbittliche Monstrositäten, unter dem Einfluss der Elemente - die ständige Aufmerksamkeit der Spieler. Doch in den Untiefen der Aberration lauern noch viel furchterregende Kreaturen auf wagemutige Überlebende. "

Für ARK: Survival Evolved erscheint heute die zweite Erweiterung ARK: Aberration auf PC (Freischaltung: in den nächsten Stunden), PlayStation 4 und Xbox One. Aberration erweitert das Open-World-Survivalspiel um eine gescheiterte ARK. Der Preis beträgt 19,99 Euro. Aberration ist in der ARK: Explorer's Edition sowie im Expansion Pass enthalten.Studio Wildcard: "Auf einer verfallenen und fehlerbehafteten ARK, mit neuen unterirdischen Gebieten, stellen die Spieler sich radioaktiver Strahlung, einer gnadenlosen Umwelt und vielen neuen Herausforderungen. ARK: Aberration erzählt eine neue Geschichte im ARK-Universum, mit neuen Kreaturen und über 50 neuen herstellbaren Gegenständen. Um zu überleben, können Spieler auf Hilfsmittel wie Seilrutschen und Wingsuits zurückgreifen oder mit neuer Kletterausrüstung in luftige Höhen auf- oder in tiefe Höhlen absteigen."Features:ARK: Survival Evolved hat sich auf allen Plattformen mittlerweile mehr als 12 Millionen Mal verkauft.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer