Catan VR: Erste bewegte Einblicke; Anmeldungen zur Closed Beta gestartet

Wer lieber unter dem VR-Headset Catan spielen möchte statt am realen Tisch, bekommt unter Umständen bald in der geschlossenen Beta Gelegenheit dazu: Auf der offiziellen Website des Entwicklers Experiment 7 kann man sich ab sofort für eine Teilnahme bewerben. Zunächst können lediglich Besitzer von Oculus Rift und Samsung Gear VR mit Cross-Platform-Unterstützung miteinander spielen.Zum Launch sollen aber weitere VR-Plattformen hinzukommen. Catan VR soll dem Klassiker bzw. der Brettspielvorlage treu bleiben: "Egal, ob man gegen Spieler aus aller Welt oder gegen Persönlichkeiten aus Catan spielt, die Insel erwacht dank wunderschöner Spielumgebungen und plattformübergreifenden Spielfunktionen zum ersten Mal in VR zum Leben." Einen ersten Einblick in die Brettspielumsetzung gibt es im frisch veröffentlichten Trailer:Letztes aktuelles Video: Beta-Ankuendigung