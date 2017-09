High Hell: Türen eintreten und kriminelle Gestalten ausschalten - 4Players.de

Screenshot - High Hell (PC) Screenshot - High Hell (PC) Screenshot - High Hell (PC) Screenshot - High Hell (PC) Screenshot - High Hell (PC) Screenshot - High Hell (PC) Screenshot - High Hell (PC) Screenshot - High Hell (PC) Screenshot - High Hell (PC) Screenshot - High Hell (PC) Screenshot - High Hell (PC) Screenshot - High Hell (PC)

Terri Vellmann (Heavy Bullets) und Doseone ( Enter the Gungeon Gang Beasts ) arbeiten zusammen mit Devolver Digital an High Hell für PC (GOG und Steam). In dem Ego-Shooter, der noch in diesem Jahr erscheinen soll, tritt man Türen auf und schaltet allerlei zwielichte Gestalten in Drogen-Küchen und Co. aus. Auch gegen Pop-Gehirnwäsche-Schimpansen darf gekämpft werden."Im ursprüngliche High-Hell-Pitch wurden lediglich Türen eingetreten und Koks-Tütchen abgefackelt - aber das hätte zu einer seltsamen Beschreibung und Entscheidung bei der Altersfreigabe geführt. Also haben wir einfach noch einen Schwung Wummen und Gewalt dazugegeben", erklärt Devolver Digital CFO Fork Parker.Letztes aktuelles Video: Ankündigung