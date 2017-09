Alice: Asylum (Arbeitstitel): American McGee möchte ein neues Alice-Kapitel in Angriff nehmen - 4Players.de

Nach dem Erfolg des Kartenspiels "Out of the Woods" auf Kickstarter hat sich American McGee nun ein neues Ziel gesetzt . Er möchte ein drittes Alice-Kapitel in Angriff nehmen, das höchstwahrscheinlich den Titel Alice: Asylum tragen soll. McGee möchte in der nächsten Zeit einen Vorschlag für das Spiel zusammenstellen (bestehend aus Artworks, einem Design-Dokument und einem ausgearbeiteten Finanzierungsmodell) und diese Ideen dann Publisher Electronic Arts zukommen lassen.Er fordert Spieler auf, sich in eine "Mailing-Liste" einzutragen , um Electronic Arts zeigen zu können, dass Interesse an einem neuen Alice-Spiel vorhanden ist. Es wäre das dritte Alice-Spiel nach Alice und Alice: Madness Returns