nawarI hat geschrieben: ? Heute 12:51 oder Ninja Theorie geben (Die Limbus-Level in DMC hatten schon den richtigen Stil und wenn es um verrückte Hauptpersonen geht, ist Hellblade die absolute Referenz). oder Ninja Theorie geben (Die Limbus-Level in DMC hatten schon den richtigen Stil und wenn es um verrückte Hauptpersonen geht, ist Hellblade die absolute Referenz).

Oh ja das wäre auch eine gute Idee, die hatte ich ja fast schon vergessen obwohl die hier so gute Preise abgeräumt haben und Hellblade 1A Artdesign hatte und Motion Capture der Schauspielerin.Ja da wäre auch was drin. Ich verstehe wirklich nicht das sich mit der Idee nicht ein Publisher findet der das bezahlt! Schade auch das keines der anderen Studios auf AMG im Vorfeld auf ihn zu gegangen ist. Sicher die meisten denken da nicht dran. Aber anfragen hätte man bei ihm ja können. Einfach weil er auch schon meinte er will noch so ein Spiel machen.Von den Verkaufszahlen war es wirklich nicht so der Hit, gespielt hab ich die Titel aber sehr gerne, weil sie halt frischen Wind in die Jump n Runs bringen, mit einem erwachsenen und alternativen Art-Design.@ TodesglubschDie Erinnerung spielt da so einen Streich! Das war meine ich noch vor N64 am PC, ergo auch vor Super Mario 64 und schon etwas komplett neues. Das Objekte nicht starr waren sondern sich verformt und Bewegt haben und das in 3D, überhaupt ein Jump n Run in 3D, das war schon ziemlich cool. UPS. Grad nachgeschaut. Super Mario 64 ist von 1997 und das erste Allice von 2000. Habe ich das denn so spät gespielt? Kann doch nicht sein.. Mario auf jeden Fall zum Release. Vielleicht hatte ich ein neuen PC der da gerade das Alice auf Quake Engine Basis spielen konnte.Edit: Ah, Mario war Cartoon-Like mit fast ohne Texturen. Alice hatte detaillierte Texturen und wirkte düster und halt diese relativ großen...