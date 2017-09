Figment: Abenteuer in surrealer Gedankenwelt erscheint am 22. September - 4Players.de

Das handgezeichnete Abenteuer Figment erscheint am 22. September für Windows, Mac und Linux, wie Entwickler Bedtime Digital bekannt gemacht hat. Umsetzungen für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One sollen im Winter folgen. Der folgende Trailer zeigt Spielszenen des Abenteuers.Figment spielt in der surrealen Welt eines Kopfes, in dem sich böse Gedanken breit machen. Aus diesem Grund muss Grumpy, die Stimme des Mutes, zu alter Stärke zurückfinden: Er löst Rätsel und kämpft gegen die Albträume, um die Gedanken zu befreien.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer