Nightmare Creatures (2017): Rückkehr der Horrorspiel-Reihe angekündigt - 4Players.de

Nightmare Creatures

Auf der PAX West in Seattle hat Indie-Entwickler Albino Moose Games eine Rückkehr der Horrorspiel-Reihefür PC und Konsolen in Aussicht gestellt, wie Gematsu und Rely on Horror berichten. Studio-Mitbegründerin Sheena Perez sei schon immer ein Fan und die Rechte überraschenderweise frei verfügbar gewesen.Die Neuauflage soll laut offizieller Website sowohl vor als auch nach den Ereignissen der Originaltitel spielen und ebenso neue wie bekannte Charaktere bieten, die sich der weltweiten Jagd nach Adam Crowleys höllischen Kreaturen verschrieben haben. Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Hier aber ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer