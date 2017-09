Earth Atlantis: Unterwasser-Shooter im Tusche-Stil auf Switch-Kurs - 4Players.de

Screenshot - Earth Atlantis (Switch) Screenshot - Earth Atlantis (Switch) Screenshot - Earth Atlantis (Switch) Screenshot - Earth Atlantis (Switch) Screenshot - Earth Atlantis (Switch)

Origineller Side-Scroller mit "Monsterjäger"-Elementen

Einzigartiger "historischer" Zeichenstil

Zwei Spielemodi (Questmodus und Jägermodus)

4 spielbare Schiffe mit charakteristischer Bewaffnung

Jage 25 gewaltige Monster, 4 gegnerische Schiffe und absolviere 9 spezielle Events

Pixel Perfex und Headup Games wollen im Herbst 2017 das 2D-Shoot'em-Up Earth Atlantis exklusiv für Switch veröffentlichen. Die in enger Zusammenarbeit mit Nintendo entwickelte Unterwasser-Action spielt in einer post-apokalyptischen Welt, in der eine drastische Klimaveränderung fast die gesamte Erde überflutet und das Leben unter die Meeresoberfläche verbannt hat: "Die Metropolen der Menschheit sind zerstört und liegen als Ruinen aus Stahl und Stein auf dem Grund des Meeres. Und auch die Maschinen haben sich den neuen Lebensbedingungen angepasst: sie durchstreifen die See als gefährliche Hybride aus Maschine und Tiefsee-Ungeheuer.Der Stil von Earth Atlantis erinnert an alte Zeichnungen und Notizen aus Zeiten der Seefahrt, in denen die Meere noch unerkundet waren und man glaubte, die See sei von phantastischen Kreaturen bewohnt. In einem von vier verschiedenen U-Booten mit jeweils anderen Vorteilen und Waffen begibt sich der Spieler auf eine Side-scrolling Erkundungstour im noch nie zuvor erlebten Retro-Look. Bei der Entdeckung dieser surrealen Welt erwarten ihn in der Tiefe versunkene Wahrzeichen der Menschheit, riesige Seeungeheuer und intensive Kämpfe."Features laut Hersteller:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer