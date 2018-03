Earth Atlantis: In Kürze auch für Xbox One und PlayStation 4 - 4Players.de

Aktualisierte Meldung vom 22.3.2018, 14:35 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 22.3.2018, 09:58 Uhr:

Wie uns Headup Games auf Nachfrage mitgeteilt hat, sollen die in den PS4- und Xbox-One-Versionen enthaltenen Neuerungen einige Wochen später nach deren Veröffentlichung auch der Switch-Fassung hinzugefügt werden.Der wie auf altem Papier gezeichnete Shooter Earth Atlantis erscheint bis Mitte des Jahres auf PlayStation 4 und Xbox One, wie Headup Games und Pixel Perfekt bekannt gegeben haben. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Spiel für Nintendo Switch veröffentlicht.Die Unterwasser-Action spielt in einer post-apokalyptischen Welt, in der eine drastische Klimaveränderung fast die gesamte Erde überflutet und das Leben unter die Meeresoberfläche verbannt haben: "Die Metropolen der Menschheit sind zerstört und liegen als Ruinen aus Stahl und Stein auf dem Grund des Meeres. Und auch die Maschinen haben sich den neuen Lebensbedingungen angepasst: sie durchstreifen die See als gefährliche Hybride aus Maschine und Tiefsee-Ungeheuer", so die Beschreibung der Pressemitteilung. Dieses Szenario erkundet man in vier verschiedenen U-Booten, die über jeweils eigene Stärken und Schwächen verfügen.Veränderungen an der Spielmechnik sollen auf PS4 und Xbox One dafür sorgen, dass sich sowohl Einsteiger als auch Könner besser als mit dem ursprünglich auf Switch veröffentlichten Spiel in die Action vertiefen können. Die überarbeitete Version enthält zudem mehr Bosskämpfe.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer