Earth Atlantis: Unterwasser-Shooter erscheint Anfang Juni für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Dass Earth Atlantis bald auch für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein wird, stand bereits fest (wir berichteten ). Inzwischen haben Pixel Perfect und Headup Games auch einen konkreten Termin bekannt gegeben: Am 1. Juni 2018 wird der 2D-Shooter im Tuschestil ebenfalls im PlayStation Store sowie Xbox Games Store zum Download bereitstehen.Neu ausbalancierte Gameplay-Mechaniken sollen das Spiel sowohl für Shooter-Einsteiger als auch Hardcore-Spieler noch unterhaltsamer machen, während Retro-Fans nun auch das D-Pad zum Steuern ihres Schiffes verwenden können. Außerdem sollen mehr Bosskämpfe geboten werden. Ein paar Wochen nach dem PS4- und Xbox-One-Stapellauf sollen die Neuerungen auch der bereits erhältlichen Switch-Fassung hinzugefügt werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "Earth Atlantis spielt in einer post-apokalyptischen Welt, in der eine drastische Klimaveränderung das Ende der menschlichen Zivilisation einleitete. Fast die gesamte Erde wurde geflutet, sodass Leben nur noch unterhalb der Meeresoberfläche möglich ist.Auch die Maschinen haben sich den neuen Lebensbedingungen angepasst: sie durchstreifen die See als gefährliche Hybride aus Maschine und Tiefsee-Ungeheuer. In einem von vier verschiedenen U-Booten mit jeweils anderen Vorteilen und Waffen begibt sich der Spieler auf eine Side-scrolling Erkundungstour im noch nie zuvor erlebten Retro-Look. Bei der Entdeckung dieser surrealen Welt erwarten ihn in der Tiefe versunkene Wahrzeichen der Menschheit, riesige Seeungeheuer und viele intensive Kämpfe."Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer