Schlag den Star - Das Spiel: Videospiel zur TV-Show exklusiv für Switch - 4Players.de

Nintendo of Europe hat Schlag den Star - Das Spiel angekündigt. Das Videospiel zur TV-Show erscheint exklusiv für Switch und wurde von den "Lost the Game Studios" aus Hamburg entwickelt. Den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernimmt Nintendo of Europe mit bitComposer Interactive als Publisher. Erscheinungstermin ist der 29. September 2017."Neu an der Nintendo-Switch-Version des Spiels sind zwei Schnelldurchgänge: Außer dem normalen Show-Modus mit 15 Spielrunden können die Spieler jetzt auch den Halbe-Show-Modus mit sieben oder den Best of Three-Modus mit maximal drei Spielen wählen. Und wer erst einmal trainieren möchte, kann im Modus Freies Spiel alle Games einzeln ausprobieren. Wie in der TV-Show geht es auch in "Schlag den Star - Das Spiel" um Geschicklichkeit, Action, Sport und Wissen. Insgesamt 25 Spiele, die Quiz- und Action-Elemente miteinander kombinieren, sowie weit über 8.000 Fragen warten auf die Nintendo-Switch-Freunde", schreibt Nintendo.Neben den Quiz-Klassikern wie "Blamieren oder Kassieren", "Quiz", "Stimmt's?" und "Wo liegt was?" gibt es auch Action-Spiele. In "Wasser-Labyrinth" etwa muss ein Ball per Wasserstrahl ins Ziel befördert werden (Bewegungssteuerung). 'Wer bei "Autos ziehen" als erster die Ziellinie überqueren will, muss dagegen Rhythmusgefühl beweisen. Bei "Hochwerfen" zählt vor allem Treffsicherheit: Der Spieler muss kleine, mit Sand gefüllte Säckchen möglichst punktgenau im Kreis mit der höchsten Punktzahl platzieren (...) Das anspruchsvolle Rechenspiel "Marienkäfer" wiederum verlangt eine blitzschnelle Auffassungsgabe. Denn es geht darum, die schwarzen Punkte von Marienkäfern zu addieren, die unter Blättern umherflitzen.'Spieler können ihre Charaktere selbst erstellen (120 Kombinationsmöglichkeiten). "Um alle Kontrahenten voneinander zu unterscheiden, bietet das Spiel zudem rund 700 voll vertonte Namen. Gespielt wird entweder 1 gegen 1 oder 2 gegen 2. Fehlende Gegenspieler lassen sich ganz einfach durch spielinterne Charaktere ersetzen, die man ebenfalls selbst konfigurieren kann."