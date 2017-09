Stellaris: Synthetic Dawn: KI-Zivilisationen und Roboterschwärme: Termin der Story-Erweiterung steht fest - 4Players.de

Die Story-Erweiterung Stellaris: Synthetic Dawn wird am 21. September 2017 für 9,99 Euro erscheinen. "Synthetic Dawn" dreht sich um KI-Zivilisationen und Roboterschwärme. Roboter können nun autonome mechanische Gesellschaften bilden und galaktische Imperien errichten - auch wenn dies bedeutet, dass das 'fehlerhafte' organische Leben im Universum um das Überleben bangen muss. Neue synthetische Rassenportraits und erweiterte Stimmpakete sind ebenfalls enthalten."Stellaris Synthetic Dawn eröffnet den Spielern völlig neue Wege, ihre Reiche über die Galaxis auszudehnen. Auf Basis des Machine Empire - einer Gesellschaft bestehend aus Robotern - halten einzigartige Features Einzug in die Welt von Stellaris. So erlaubt ein neuer Erzählstrang die synthetische Gesellschaft als Schwarm zu organisieren und - gesteuert vom Geist der Maschine - die galaktische Vorherrschaft zu erringen."Letztes aktuelles Video: Überblick