Ancient Frontier: Rundenstrategie im Weltall erscheint am 21. September - 4Players.de

Fair Weather Studios wird am 21. September Ancient Frontier veröffentlichen: Rundenstrategie, in der man eine Raumschiff-Flotte befehligt, während man an einem galaktischen Konflikt teilnimmt. Das Spiel erschient für Windows-Rechner auf Steam und soll 25 Dollar kosten, also vermutlich den gleichen Euro-Betrag.Die Entwickler geben erstaunlich wenig zur Geschichte bekannt. Man wird aber zwei komplett vertonte Kampagnen erleben (immerhin dreht sich der Krieg um den Konflikt zweier zentraler Fraktionen) und alle Schiffe selbst auswählen, die an den Gefechten teilnehmen - werden sie dabei zerstört, sind sie dauerhaft verloren. Man schaltet außerdem neue Technologien frei und schürft Ressourcen, um neue Schiffe zu erhalten sowie bestehende zu erweitern.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer