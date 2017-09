Landwirtschafts-Simulator - Nintendo Switch Edition: Basiert auf dem LWS17; 720p im TV-Modus, weitere Details - 4Players.de

Nach PC, PlayStation 4 und Xbox One wird die Landwirtschafts-Simulator-Reihe im November 2017 auch einen Abstecher auf Switch machen. Publisher astragon und Martin Rabl von Giants Software zeigten uns auf der gamescom 2017 bereits die Umsetzung und bestätigten, dass die Switch-Version grundlegend auf dem Landwirtschafts-Simulator 17 basieren würde. Das Spiel wird in 720p sowohl auf dem Handheld als auch im TV-Modus laufen. Außerdem wird es kleinere Grafik-Einschränkungen im Vergleich zu den anderen Fassungen geben. So gibt es in den Fahrzeugen zum Beispiel keine Rückspiegel. Dafür wird man den Touchscreen zur Bedienung des Menüs und der Karte verwenden können. Ob Modifikationen zum Verkaufsstart zur Verfügung stehen werden, ist bisher unklar. Sie müssten noch weitere Gespräche mit Nintendo führen, seien jedoch zuversichtlich, meinte Rabl.Wie auf den anderen Plattformen erwartet den Spieler bei der Landwirtschafts-Simulator - Nintendo Switch Edition eine große Auswahl an offiziell lizensierten, authentischen landwirtschaftlichen Gerätschaften und Fahrzeugen: "Über 250 Fahrzeuge und Maschinen von über 75 Herstellern wie Challenger, Fendt, Massey Ferguson und Valtra warten auf ihren Einsatz. Dabei entscheidet der Spieler völlig frei, wie er seinen Hof bewirtschaften möchte - ein riesiges Aufgabenfeld von der Feldarbeit, über die Viehwirtschaft bis hin zur Forstwirtschaft und dem Verkauf seiner landwirtschaftlichen Produkte steht ihm hier zur Verfügung", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer