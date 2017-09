Nioh: Ende des Blutvergießens: Williams Reise endet am 26. September - 4Players.de

Screenshot - Nioh: Ende des Blutvergießens (PS4) Screenshot - Nioh: Ende des Blutvergießens (PS4) Screenshot - Nioh: Ende des Blutvergießens (PS4)

Die dritte und letzte Download-Erweiterung "Ende des Blutvergießens" wird am 26. September 2017 für Nioh erscheinen. Das Add-on ist im Season Pass enthalten oder kostet separat 9,99 Euro. Tom Lee, Creative Director, schreibt im PlayStation.Blog : "Unser neuestes Abenteuer beginnt dort, wo Unbeugsame Ehre endet. In der Winterkampagne wurde die Belagerung von Osaka durch Friedensverhandlungen zwischen Toyotomi und Tokugawa beendet. Allerdings war der Zustand kritisch, da die Burg Osaka neben ihren sekundären und tertiären Umzäunungen auch ihre inneren und äußeren Gräben verlor, sodass nur das Allerheiligste der Burg erhalten blieb. Diese Situation führte zwangsläufig zu einem Aufstand und ließ wenige Monate nach der Winterkampagne einen erneuten Krieg ausbrechen. Das ist die abschließende Phase der Sengoku-Ära und damit auch das Ende von Williams Reise."Zusätzlich zu Haupt-, Neben- und Zwielichtmissionen wird der neue Modus "Der Abgrund" eingeführt, in dem sich die Krieger auf einem immerwährenden Schlachtfeld beweisen können. Weitere Details sollen folgen. "Und wie immer werden wir euch mit den üblichen Verdächtigen versorgen, damit euer Nioh-Erlebnis komplett ist - neue Yokai, neue Charaktere, einen neuen Schwierigkeitsgrad und neue Schutzgeister", heißt es weiter.