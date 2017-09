L.A. Noire: The VR Case Files: Virtuelle Detektivarbeit für HTC Vive - 4Players.de

Zusammen mit der Ankündigung von L.A. Noire für PlayStation 4, Switch und Xbox One hat Rockstar Games den VR-Ableger L.A. Noire: The VR Case Files für HTC Vive angekündigt. Das VR-Spiel soll am 14. November 2017 erscheinen. Ob andere Virtual-Reality-Plattformen noch später bedient werden, ist unklar.L.A. Noire: The VR Case Files umfasst sieben in sich geschlossene Fälle aus dem ursprünglichen L.A. Noire , die speziell für Virtual Reality auf HTC Vive überarbeitet wurden."Wir freuen uns darauf, mit L.A. Noire eine einzigartige Mischung aus echter Detektivarbeit, klassischer Hollywood-Atmosphäre und spannender Action auf diese neuen Plattformen zu bringen", so Sam Houser, Gründer von Rockstar Games.