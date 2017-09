Destiny 2 - Erweiterung I: Fluch des Osiris: Erste Details aufgetaucht und bestätigt - 4Players.de

Wuschel666 hat geschrieben: ? Heute 16:19

Wenn Destiny 2 für sich alleinstehend ein komplettes Spiel ist, bedeutet die Erweiterung doch nur, dass man mehr Inhalt bekommt zum spielen.Die Alternative wäre, dass man weniger Inhalt bekommt, ich versteh die Aufregung daher nicht.Wenn man Destiny 2 jetzt an allen Ecken anmerken würde, dass da künstliche Content entfernt wurde um ihn als DLC zu verkaufen, das wäre absolut daneben.Ich hatte mit dem Dark Souls 3 Grundspiel viele Stunden Spaß, bestimmt so 60 und an keiner Stelle hat es sich angefühlt, als wäre es ein halb fertiges Spiel. Durch das Add on für 20? (10? im Sale) hab ich noch mehr tollen Inhalt bekommen. Hier im Forum fühlt es sich so an, als wäre es den Leuten lieber, die Spieler würden nicht noch tollen zusätzlichen Inhalt bekommen können.Man sollte mal aufhören das ganze Schwarz / Weiß zu sehen. Es gibt gute und faire DLCs die dem Spieler wirklich Mehrwert bieten und bei denen man sich freuen kann, dass es diese gibt und es gibt abzock DLCs. Letztendlich liegt es am Kunden zu zeigen was er will, es würde die Abzock DLCs schon längst nicht mehr gäben, würde die Leute sie nicht kaufen.