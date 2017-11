Ja, ist leider so, und bevor Jemand denkt ich habs einfach nur nicht weit genug gespielt. Im Gegenteil. Ich hab Hunter und Warlock gespielt, auf 295 und 300 und hab damit praktisch alles gesehen. Das einzige was ich nicht gesehen habe war der Endboss vom Raid, aber der wird wohl kaum aus dem Spiel plötzlich ein sehr gutes machen.Bin mal gespannt wie gut sich der DLC verkauft hat, aber ich befürchte viel zu gut, auch weil ihn sich sicherlich sehr viele direkt zum Release mit im Paket geholt haben. Befürchte aber so oder so das es zu viele Spieler gibt, die D2 dennoch mögen wie es ist. Manche Spieler haben halt wirklich nicht viel Anspruch um Spaß zu haben.So lange die Kampagne andauert macht es ja auch richtig Spaß, aber die ist schnell durch und danach kommt Story mäßig nicht mehr all so viel, vielleicht 30 Story light Quests über die 4 Planeten verteilt und jeweils auf jedem Planeten eine kleine Story Quest Reihe und das wars, alles aber nichts im Vergleich zur Kampagne.