Destiny 2 - Erweiterung I: Fluch des Osiris: Vorabdownload, Wartungsarbeiten und mehr als 40 GB Speicherplatz

Nach dem ausführlichen Statement über die Zukunft von Destiny 2 und die anstehenden inhaltlichen Veränderungen ( wir berichteten ), sind Einzelheiten zum Start von Destiny 2 - Erweiterung I: Fluch des Osiris in der nächsten Woche bekanntgegeben worden. Demnach können Spieler "Fluch des Osiris" am 5. Dezember 2017 ab 17 Uhr vorab downloaden. Der Vorab-Download ist nur möglich, wenn die folgenden Speichervoraussetzungen erfüllt werden: PC: 68 GB; PlayStation 4: 88 GB; Xbox One: 44 GB.Zusätzlich werden Wartungsarbeiten am 5. Dezember 2017 an den Servern von Destiny 2 durchgeführt, um das Update 1.1.0 und Fluch des Osiris aufzuspielen. Die Wartungsarbeiten werden um 16 Uhr (7 AM PST) beginnen und höchstwahrscheinlich drei Stunden dauern. Sobald die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind, soll die Erweiterung zugänglich sein. Außerdem verändern die Entwickler die Uhrzeit der täglichen und wöchentlichen Zurücksetzung. Ab dem 5. Dezember findet die Zurücksetzung um 18 Uhr statt (vorher 10 Uhr).Destiny 2 - Erweiterung I: Fluch des Osiris findet nach dem Abschluss der Destiny-2-Kampagne statt und schickt die Spieler auf den Planeten Merkur, wo sie Osiris finden sollen, den mächtigsten Warlock, der je "gelebt" hat. Dieser soll die Antworten haben, die die Menschheit braucht, um gegen die Vex zurückzuschlagen. Mit Merkur und seinem Immerforst gibt es neue Bereiche zum Erkunden, einen neuen Treffpunkt mit dem Leuchtturm, neue Missionen, Strikes, Raid-Inhalte, freie Aktivitäten, eine Welt-Mission zum Abschließen und mehr. Mit der Erweiterung wird das Charakter-Level auf 25 und das Power-Level auf 330 angehoben. Fluch des Osiris umfasst keinen eigenständigen Raid. Stattdessen wird der Leviathan-Raid mit einem neuen "Raid Lair" bzw. Gebiet ("Leviathan: Eater of Worlds") erweitert. Details zu den öffentlichen Events und den "Immerforst" findet ihr hier Letztes aktuelles Video: New Weapons and Armor Preview