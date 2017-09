Fight of Gods: Jesus vs. Buddha: Malaysische Regierung verbietet das Spiel wegen Blasphemie + Steam-Sperrung - 4Players.de

Das Early-Access-Prügelspiel Fight of Gods , in dem Jesus, Buddha, Moses, Zeus, Odin etc. wie bei Street Fighter gegeneinander antreten, hat in den vergangenen Tagen für reichlich Trubel in Malaysia und darüber hinaus gesorgt. Die malaysische Regierung war nämlich der Ansicht, dass das Spiel die "nationalen Gesetze" verletzten würde und blasphemisch sei. Deswegen sorgte die Regierung dafür, dass die malaysischen Telekommunikationsprovider den Zugang zu Steam komplett blockierten Der Publisher von Fight of Gods, PQube, meldete sich kurz darauf zu Wort und erklärte , dass die Regierung keinen Kontakt zu den Entwicklern oder dem Publisher aufnahm, sondern stattdessen gleich Steam sperren ließ. Sie zeigen sich zudem enttäuscht von der harschen Entscheidung und verteidigten den humoristischen Umgang mit der Religion in dem Spiel.Als Reaktion auf die Sperrung von Steam in Malaysia hat danach Valve Software (Betreiber von Steam) reagiert und Fight of Gods aus dem malaysischen Steam-Store entfernt - vorher wurden aber die Entwickler kontaktiert. Die verhängte Steam-Sperre wurde wieder aufgehoben, wobei noch einzelne Telekommunikationsprovider weiterhin den Store blockieren.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer