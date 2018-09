Magic: The Gathering Arena: Offener Betatest startet am 27. September - 4Players.de

Verbindung zwischen der physischen und digitalen Version von Magic (limitiert auf 1x pro Account) Jedes "Gilden von Ravnica" Planeswalker Deck enthält einen einmaligen Code um das gleiche Deck auch in Arena freizuschalten Jede Pre-Release Packung enthält einen einmaligen Code um ein Sealed Event in Arena freizuschalten Spieler können Booster-Packungen öffnen und damit versuchen drei kostenlose Booster in Arena freizuschalten

Neue Musik, Neue Artworks, Neue Kampffelder

Neuer Spielmodus: Sealed Events

Neues Kartenset: "Gilden von Ravnica"

Kostenlose Teilnahme am Singleton Event für alle Spieler bis 2. Oktober 2018

Wizards of the Coast wird den offenen Betatest von Magic: The Gathering Arena am 27. September 2018 um 15 Uhr starten. Ab dann können alle interessierten Spieler einen Blick auf den Titel werfen ( zur Webseite ). Die digitale Free-to-play-Version des Sammelkartenspiels befand sich ein halbes Jahr lang in der geschlossenen Betaphase.Verbesserungen und Neuerungen seit der Closed Beta:"Wer nicht bis zum Open-Beta-Start warten möchte, kann bereits am Samstag, den 22. September, und Sonntag, den 23. September, bei den Open House Events in mehr als 7.000 Läden weltweit lernen, wie man Magic spielt. Alle neue Spieler erhalten ein kostenloses Willkommensdeck mit 30 Karten. (...) Das Magic Open House ist das erste Event zu 'Gilden von Ravnica', dem neuen Set, das ab 5. Oktober verfügbar ist. Die historische Welt von Ravnica ist von zehn Gilden geprägt, die die verschiedenen Aspekte der Stadt beeinflussen. Das Set mit 259 sowohl neuen wie neu aufgelegten Karten umfasst fünf dieser zehn Gilden, die jeweils zwei Farben und einer individuellen Philosophie des Lebens und des Kampfs verschrieben sind." Teilnehmende Stores findet ihr hier Beschreibung des Herstellers: "Arena wurde für digitale Spieler entworfen ohne dabei die Kernaspekte des Gameplays von Magic zu vernachlässigen. Das Spiel bietet eine visuell beeindruckende Herausforderung für alle, die strategisches und spannendes Gameplay mögen - das Spiel auf dem Bildschirm zu betrachten macht alleine schon genauso viel Spaß wie das Spielen selbst. Jede Entscheidung in Arena ist von Bedeutung. Und dank tausender verfügbarer Karten gibt es davon jede Menge zu fällen, um neue Synergien zu entdecken oder kluge Strategien zu entwickeln. Aktive Sammelkarten-Spieler und Magic Fans werden die Spieltiefe lieben und mit jeder Entscheidung vor neuen Herausforderungen stehen."Letztes aktuelles Video: Open Beta Announce Trailer