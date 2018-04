Call of Duty: Black Ops 4: Gerüchte: Keine Solo-Kampagne; Fokus auf Multiplayer, Zombies und Battle Royale - 4Players.de

schrieb am 18.04.2018 um 01:21 Uhr

hydro skunk 420 hat geschrieben: ? vor 17 Minuten greenelve hat geschrieben: ? Gestern 23:22 Der Grund sei dahingestellt, die Kampagne gilt doch bei etlichen als Kaufgrund für die Reihe. Mal schauen wie sich der mögliche Wegfall auswirkt. Der Grund sei dahingestellt, die Kampagne gilt doch bei etlichen als Kaufgrund für die Reihe. Mal schauen wie sich der mögliche Wegfall auswirkt. Naja. Siehe Gran Turismo. Hat sich (leider) auch gut verkauft.

Oder Battlefield seit jeher. Naja. Siehe Gran Turismo. Hat sich (leider) auch gut verkauft.Oder Battlefield seit jeher.

Von mir aus könnte man auch wieder mal anfangen, den SP von Battlefield komplett zu streichen. Wenn ich mal überlege, dass ich für die M249 und der P90 bei BF4 extra die komplette Kampagne durchzocken musste.Wenn ich BF zocke will ich nur online zocken. Wenn es unbedingt mit Kampagne sein soll, dann doch bitte wieder ein Ableger ala Bad Company. Ich hoffe der nächste Teil geht wieder Back to the Roots (BF2, BF3, BF4) und weg vom Hipster 1. Weltkrieg, 2. Weltkrieg oder Sci-Fi Zukunftsszenario.