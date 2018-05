Call of Duty: Black Ops 4: Activision Blizzard verspricht Innovationen und eine aufwändige PC-Umsetzung - 4Players.de

Bei einer Investorenkonferenz im Anschluss an die Bekanntgabe des Geschäftsberichts hat Collister Johnson (President und Chief Operating Officer von Activision Blizzard Inc.) auch kurz über Call of Duty: Black Ops 4 gesprochen. Abgesehen davon, dass die Entwickler (Treyarch) die vollste Unterstützung des Publishers hätten, werden weitreichende Innovationen und eine aufwändige PC-Umsetzung versprochen.Laut Collister Johnson soll das Spiel nicht nur "auf den bisherigen Stärken" aufbauen, sondern nicht näher benannte Innovationen mit sich bringen. "Sie werden sehen, dass wir im Kern-Spiel selbst eine Reihe von neuen spannenden Entwicklungen haben, die wir sehr bald vorstellen werden, aber auch in die Attraktivität des Spiels auf Wachstumsplattformen wie PC haben wir erhebliche Ressourcen und Design-Zeit investiert, um sicherzustellen, dass wir der PC-Community ein großartiges Spiel liefern können", sagte der Manager von Activision Blizzard.Call of Duty: Black Ops 4 soll am 17. Mai im Rahmen eines "Community-Events" enthüllt werden. Der Shooter wiederum wird am Freitag, den 12. Oktober, für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Jüngste Gerüchte besagten, dass Black Ops 4 keine Einzelspieler-Kampagne umfassen und sich hauptsächlich um den Mehrspieler-Modus und den kooperativ spielbaren Zombies-Modus drehen wird. Auch ein Battle-Royale-Modus sei angedacht ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Teaser