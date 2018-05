Call of Duty: Black Ops 4: Multiplayer-Spielszenen und Zombie-Modus "IX" im Video - 4Players.de

Im Rahmen des Community Reveal-Events in Los Angeles veröffentlichten Activision Blizzard und Treyarch erste Spielszenen von Call of Duty: Blacks Ops 4 . Der Shooter wird am 12. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheinen, Vorbesteller erhalten Zugang zur exklusiven Beta-Phase. Versprochen wird ein Fokus auf taktisches Gameplay und Entscheidungs-Freiheit in einem modernen Setting. Auf Wallruns und Jetpacks soll diesmal verzichtet werden. Das erste Video zeigt Eindrücke des Multiplayer-Modus.