Call of Duty: Black Ops 4: Überblick über die geplanten Multiplayer-Betatests auf PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Treyarch hat mehrere Betatests von Call of Duty: Black Ops 4 angekündigt: eine private Multiplayer-Beta im August und eine eigenständige private Blackout-Beta (Battle Royale) im September. PlayStation-Spieler werden im Rahmen eines exklusiven Beta-Wochenendes als erstes Zugang zur geschlossen Multiplayer-Beta erhalten, die am 3. August um 18 Uhr starten soll."Die private Beta wird all denen zugänglich sein, die Black Ops 4 für PlayStation 4 vorbestellt haben und die Möglichkeit geben, bodenständige Kämpfe, flüssiges Gameplay, unser Pick 10-System, neue Ausrüstung und Loadouts, sowie explosive taktische Züge auszuprobieren", heißt es.Neben den privaten Betatests wird der Testlauf am 10. August und 13. August auch auf PC und Xbox One stattfinden. "Der Frühzugang zur Mehrspieler-Beta für PC wird für Spieler, die sich das Spiel im Vorverkauf gesichert haben, am 10. August um 19:00 Uhr MESZ auf Battle.net freigeschaltet. Die offene Mehrspieler-Beta für PC startet am nächsten Tag, dem 11. August um 19:00 Uhr MESZ und endet am 13. August um 19:00 Uhr MESZ", lautet die Ankündigung im Battle.net John Rafacz, Director of Communications & Social Media bei Treyarch, schreibt im PlayStation Blog : "Spezialisten mischen den Kampf mit speziellem Equipment und disruptiven Waffen auf. In einem einzelnen Team wird jeder Spieler einen Spezialisten auswählen: Recon, Crash, Battery, Torque, Ruin, Seraph, Ajax, Firebreak, Nomad und Prophet. Die Fähigkeiten der Spezialisten können durch taktisches Teamplay für kreatives und highlightwürdiges Gameplay kombiniert werden. Das Entdecken einzigartiger und mächtiger Verwendungen der verschiedenen Spezialisten-Fähigkeiten und Waffen, ist einer der vielen Gründe, warum man die Spezialisten während der Beta ausprobieren sollte. Auch als einsamer Wolf könnt ihr ein Call of Duty-Meister sein. Mit der Kombination der verschiedenen Fähigkeiten als ein Team, lässt sich jedoch mächtig viel Power freisetzen."Die private Multiplayer-Beta bietet die Spielmodi Team-Deathmatch, Hardpoint, Domination, Control und Search and Destroy. In Control müssen Teams zwei statische Ziele entweder attackieren oder verteidigen. Jedes Team hat dabei ein Limit an Respawns. Wer zuerst drei Siege erringt, gewinnt. Alle Modi aus der privaten Beta werden auf vier Karten zur Verfügung stehen: Frequency, Contraband, Seaside und Payload."Nebenbei erhalten PlayStation-Spieler zwei brandneue Karten, die in der Black Ops 4 Multiplayer-Rotation neu eingeführt werden: Hacienda und Gridlock. Mit der Beta wollten wir eine breite Auswahl an Maps für verschiedene Spielertypen bieten: Vertikalität für Experten aus der langen Distanz, enge Ecken und Areale für Melee und Spieler mit der Schrotflinte und viele offene räume und Deckungen für Sturmwaffenveteranen", erklärt John Rafacz weiter."Die Multiplayer-Beta startet am 3. August, 2018 auf PS4. Tatsächliche Plattform-Verfügbarkeit und Erscheinungsdatum (-daten) der Multiplayer- und Blackout-Beta kann sich ändern. Für mehr Information besucht www.callofduty.com/beta . Minimale Laufzeit der Beta beträgt 3 Tage. Nur für eine begrenzte Zeit, solange der Vorrat für Beta-Codes reicht, verfügbar bei teilnehmenden Händlern. Internetverbindung wird benötigt."Letztes aktuelles Video: Zombies - Voyage of Despair Ankündigung