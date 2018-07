Call of Duty: Black Ops 4: Chaos-Story-Trailer zum Zombies-Modus - 4Players.de

Activision Blizzard und Treyarch haben den Chaos-Story-Trailer zum Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 4 veröffentlicht. Der Clip zeigt einige Szenen aus den beiden Zombies-Abenteuern IX und Voyage of Despair. Die dritte Zombies-Variante Blood of the Dead wird im Video nicht gezeigt. Der Shooter wird am Freitag, den 12. Oktober, für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. "In Call of Duty: Black Ops 4 Zombies versucht Scarlett Rhodes, das mysteriöse Verschwinden ihres exzentrischen Vaters zu lösen. Mit Hilfe dreier loyaler Geächteter kämpft sie gegen die Wellen der Untoten und versucht, ein kostbares Relikt aufzuspüren, dessen außergewöhnliche Kraft die ganze Menschheit bedroht."Letztes aktuelles Video: Zombies - Chaos Story TrailerDer Publisher beschreibt die Zombies-Abenteuer folgendermaßen: "Als Feier des 10-jährigen Jubiläums der Veröffentlichung des ersten Call of Duty Zombies stellt Black Ops 4 außerdem ein komplett neues und beispielloses Zombies-Erlebnis vor, das mit den drei vollwertigen Abenteuern IX, Voyage of Despair und Blood of the Dead am Tag der Veröffentlichung größer ist als alle anderen in der Geschichte der Reihe. (...) Der Modus bietet die anpassungsfähigste Action, die es je gab, neue Systeme zum Erstellen und Abschließen von Community-Herausforderungen und soziale Systeme, um die Spieler miteinander zu verbinden. Black Ops 4 führt außerdem Schwierigkeitsstufen und ein Tutorial im Spiel wieder ein, um neue Spieler im Zombies-Universum begrüßen zu können, ohne den hartgesottenen Gamern die Möglichkeit zu nehmen, sich in immer größere Herausforderungen zu stürzen. Zusätzlich ist Zombiesturm ein brandneuer Modus, der das Gameplay-Erlebnis aufs Wesentliche reduziert, gestählten Veteranen neue Herausforderungen und Neulingen ein ganz neues Spieltempo bietet."