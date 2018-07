Call of Duty: Black Ops 4: Erster Trailer zur Zombie-Metzelei bei Blood of the Dead mit alten Bekannten - 4Players.de

Im neuen Trailer zu Call of Duty: Black Ops 4 gewähren Treyarch und Activision Blizzard erstmals Einblicke in Blood of the Dead, die vermutlich klassischste Variante des Zombie-Gemetzels im kommenden Teil. Er zeigt die vier kultigen Helden Richtofen, Dempsey, Takeo und Nikolai in Aktion, wie sie sich durch den Gefängniskomplex von Alcatraz schlagen und es einmal mehr mit der Untoten-Armee aufnehmen müssen.Das Fehlen der Kampagne wollen die Entwickler nicht nur durch Battle Royale, sondern auch mit dem Ausbau des Zombie-Modus kompensieren. Mit IX, Voyage of Despair und Blood of the Dead stehen zum Launch gleich drei große Kapitel zur Verfügung, in denen man nicht nur auf alte Bekannte, sondern auch neue Helden treffen wird.Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.TraileLetztes aktuelles Video: Zombies Blood of the Dead