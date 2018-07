Call of Duty: Black Ops 4: 199,99 Euro teure "Mystery Box Edition" umfasst ein 1.000 Teile Puzzle - 4Players.de

Bei der Comic-Con ist eine weitere Edition von Call of Duty: Black Ops 4 angekündigt worden, und zwar die "Mystery Box Edition" für 199,99 Euro. Sie enthält das Spiel im einem Steelbook, eine "geheimnisvolle Kiste" (leuchtet und gibt Zombie-Geräusche von sich), ein PopSocket, drei Lithografien, das Dark Horse Comic Nr. 1 "Call of Duty Zombies", Figpins, ein 1.000 Teile Puzzle, zehn Spezialisten-Aufnäher und den Black Ops Pass (Zombies-Abenteuer "Classified", vier weitere Zombies-Abenteuer, zwölf Multiplayer-Karten und vier exklusive Blackout-Charaktere). Angeboten wird die Edition u. a. bei GameStop Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Das Fehlen der Einzelspieler-Kampagne wollen die Entwickler nicht nur durch Battle Royale (Black Out), sondern auch mit dem Ausbau des Zombie-Modus kompensieren. Mit IX, Voyage of Despair und Blood of the Dead stehen zum Launch gleich drei große Kapitel zur Verfügung, in denen man nicht nur auf alte Bekannte, sondern auch neue Helden treffen wird.Letztes aktuelles Video: Zombies Blood of the Dead