Call of Duty: Black Ops 4: Trailer zum anstehenden Multiplayer-Betatest und kurzer Blackout-Teaser - 4Players.de

Das erste von zwei Beta-Wochenenden von Call of Duty: Black Ops 4 beginnt am Freitag, den 3. August, um 19 Uhr und endet am Montag, den 6. August, um 19 Uhr. Zunächst erhalten nur Vorbesteller des Spiels auf PlayStation 4 exklusiv die Möglichkeit, die Multiplayer-Beta zu spielen. Die Beta beinhaltet zehn spielbare Spezialisten, sechs Maps und sechs Spielmodi. "Die private Beta wird all denen zugänglich sein, die Black Ops 4 für PlayStation 4 vorbestellt haben und die Möglichkeit geben, bodenständige Kämpfe, flüssiges Gameplay, unser Pick 10-System, neue Ausrüstung und Loadouts, sowie explosive taktische Züge auszuprobieren", heißt es.Am 10. August und 13. August wird der Betatest auch auf PC und Xbox One stattfinden. "Der Frühzugang zur Mehrspieler-Beta für PC wird für Spieler, die sich das Spiel im Vorverkauf gesichert haben, am 10. August um 19:00 Uhr MESZ auf Battle.net freigeschaltet. Die offene Mehrspieler-Beta für PC startet am nächsten Tag, dem 11. August um 19:00 Uhr MESZ und endet am 13. August um 19:00 Uhr MESZ", lautet die Ankündigung im Battle.net. Zum anstehenden Betatest hat Activision Blizzard den folgenden Trailer veröffentlicht, der am Ende kurz "Blackout", den Battle-Royale-Modus, zeigt.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Beta Trailer