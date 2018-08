Call of Duty: Black Ops 4: "Private-Multiplayer-Beta" für Vorbesteller auf PlayStation 4 gestartet - 4Players.de

Die Private-Multiplayer-Beta von Call of Duty: Black Ops 4 ist gestern auf PlayStation 4 gestartet. PS4-Spieler, die ihre Version bei teilnehmenden Händlern vorbestellt haben, können sich bis 19 Uhr am Montag, den 6. August, in das erste Wochenende des Multiplayer-Tests stürzen. Die Teilnehmer der Beta erhalten einen Einblick in den Multiplayer-Modus von Black Ops 4."Wir haben Black Ops 4 für die Community erschaffen, darum ist es uns auch so wichtig, das Spiel so früh wie möglich durch die Beta an die Spieler weiterzugeben - besonders jetzt, wo wir uns auf der Zielgeraden befinden und das Spiel auf den Veröffentlichungstermin vorbereiten", so Dan Bunting, Co-Studio Head, Treyarch. "Unser Studioteam setzt alles daran, dass es der tiefgehendste und lohnendste Multiplayer wird, den wir je entwickelt haben. Mit dem Feedback der Spieler soll der Spielstart so gut verlaufen, wie er nur sein kann. Deshalb können wir es kaum erwarten, dass die Fans eintauchen und uns sagen, was sie davon halten."Die Private-Multiplayer-Beta beinhaltet sechs Karten und mehrere Modi inklusive der neuen Spielvariante "Kontrolle". Zudem haben Spieler die Möglichkeit, als einer der zehn verschiedenen Spezialisten zu spielen, die beim Start im Spiel verfügbar sein werden. Jeder Spezialist verfügt über einzigartige Waffen, Ausrüstung und einen individuellen Spielstil. Der Inhalt der Beta repräsentiert nur einen Teil des Inhaltes, der beim Launch von Call of Duty: Black Ops 4 verfügbar sein wird."PlayStation 4-Spieler, die am ersten Call of Duty: Black Ops 4 Private-Multiplayer-Wochenende nicht teilnehmen können, haben am zweiten Wochenende der Private-Multiplayer-Beta erneut die Chance. Dann können alle Spieler teilnehmen, die das Spiel für PlayStation 4 oder Xbox One bei teilnehmenden Händlern vorbestellt haben. Das zweite Private-Multiplayer-Beta-Wochenende beginnt am Freitag, den 10. August, um 19 Uhr und endet am Montag, den 13. August, um 19 Uhr. Für PC-Spieler gibt es eine eigene offene Beta ab Samstag, den 11. August, um 19 Uhr bis Montag, den 13. August. Wer teilnehmen möchte, benötigt ein Blizzard Battle.net-Konto für den Zugriff. Fans, die das Spiel über Battle.net im Vorverkauf erwerben, erhalten einen ganzen zusätzlichen Tag und können ab Freitag, den 10. August, um 19 Uhr mit Freunden und anderen Mitgliedern der Community zu spielen.""Spieler, die an der Call of Duty: Black Ops 4 Private-Multiplayer-Beta teilnehmen, erhalten im Spiel Belohnungen, die beim offiziellen Release aktiviert werden. Jeder von ihnen erhält eine einzigartige Visitenkarte als Andenken und kann diese im Spiel stolz zeigen. Wer während der Beta den maximalen Rang erreicht, erhält außerdem eine dauerhafte Freischaltung, um bei der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 4 ein beliebiges Objekt im Klasseneditor freischalten zu können."Eine zusätzliche Private-Blackout-Beta ist für den September in Planung. Die genauen Termine werden in Kürze bekanntgegeben.Letztes aktuelles Video: Multiplayer Beta Trailer