Call of Duty: Black Ops 4: Trailer vermittelt erste Eindrücke aus dem Battle-Royale-Modus Blackout - 4Players.de

Activision Blizzard und Treyarch haben einen neuen Trailer zum Shooter Call of Duty: Black Ops 4 veröffentlicht, in dem man erstmals Spielszenen aus dem neuen Battle-Royale-Modus Blackout zu sehen bekommt. Man gewinnt einen erstes Eindruck des actionreichen Spielverlaufs, der von wilden Schießereien, Explosionen und der Einbindung von Vehikeln wie Booten oder Helikoptern geprägt ist. Sogar die Untoten schlurfen unabhängig vom erweiterten Zombie-Modus auf das Schlachtfeld, wenn es zunehmend verkleinert wird.Weitere Informationen zur Technik, Spieleranzahl und geplanten Erweiterungen für Blackout gibt es hier und hier Call of Duty: Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. Erstmals wird innerhalb der Reihe dabei zugunsten von Battle Royale auch eine klassische Kampagne verzichtet Letztes aktuelles Video: Blackout Battle Royale Trailer