Call of Duty: Black Ops 4: Design Director gibt Tipps für den Battle-Royale-Modus "Blackout" - 4Players.de

Im Video gibt Treyarch Studio Design Director David Vonderhaar einen Überblick zu den Strategien in Call of Duty: Black Ops 4 . Der Shooter wird am 12. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Erstmals wird die Kampagne durch den Battle-Royale-Modus "Blackout" ersetzt. Vonderhaar empfiehlt möglichst schnell viele Items zusammenzusammeln, um eine Chance gegen die Konkurrenz zu haben. Außerdem sollte man zu Beginn einer Runde eher einen Ort aufzusuchen, der etwas abseits vom Zentrum gelegen ist, um sich zunächst in Ruhe einzudecken. Spezielle Gegenstände wie Greifhaken oder Flammenwerfer sind nur an schwer erreichbaren Stellen zu finden.Letztes aktuelles Video: Strategie-Trailer