Call of Duty: Black Ops 4: Zombies: Blood of the Dead im Video - 4Players.de

In Call of Duty: Black Ops 4 wird es drei "vollwertige" Zombies-Abenteuer geben: IX, Voyage of Despair und Blood of the Dead. Die letztgenannte Variante, Blood of the Dead, stellen die Entwickler im folgenden Video ausführlicher vor: "Auf ihrer Mission, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, steigen Richtofen, Dempsey, Takeo und Nikolai in ein geheimes Laboratorium unterhalb von Alcatraz hinab."Letztes aktuelles Video: Zombies - Blood of the Dead Trailer"Der Modus bietet die anpassungsfähigste Action, die es je gab, neue Systeme zum Erstellen und Abschließen von Community-Herausforderungen und soziale Systeme, um die Spieler miteinander zu verbinden. Black Ops 4 führt außerdem Schwierigkeitsstufen und ein Tutorial im Spiel wieder ein, um neue Spieler im Zombies-Universum begrüßen zu können, ohne den hartgesottenen Gamern die Möglichkeit zu nehmen, sich in immer größere Herausforderungen zu stürzen. Zusätzlich ist Zombiesturm ein brandneuer Modus, der das Gameplay-Erlebnis aufs Wesentliche reduziert, gestählten Veteranen neue Herausforderungen und Neulingen ein ganz neues Spieltempo bietet", schreibt Activision. Der Shooter wird am Freitag, den 12. Oktober, für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.