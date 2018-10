Call of Duty: Black Ops 4: PC: Systemanforderungen und Launch-Termin - 4Players.de

Betriebssystem: Windows 7 oder höher (64-Bit)

Prozessor: Intel Core i3-4340 oder AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Grafikkarte: GeForce GTX 660 2 GB / GeForce GTX 1050 2 GB oder Radeon HD 7950 2 GB

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit

Prozessor: Intel i5-2500K oder AMD Ryzen R5 1600X

RAM: 12 GB

Grafikkarte: GeForce GTX 970 4 GB / GTX 1060 6 GB oder Radeon R9 390 / AMD RX 580

Prozessor: Intel i7-8700k oder AMD Ryzen 1800X

Prozessor: Intel i7-8700k oder AMD Ryzen 1800X

RAM: 16 GB

Grafikkarte: GeForce GTX 1080 oder Radeon RX Vega 64 Graphics

Prozessor: Intel i7-8700k oder AMD Ryzen 2700X

Prozessor: Intel i7-8700k oder AMD Ryzen 2700X

RAM: 16 GB

Grafikkarte: GeForce GTX 1080 Ti

Die PC-Version von Call of Duty: Black Ops 4 wird am 12 Oktober um 6:00 Uhr auf dem Blizzard Battle.net freigeschaltet. Die Standard Edition kostet 59,99 Euro. Die Digital Deluxe Edition (+ Black Ops Pass sowie 2.400 Call-of-Duty-Punkte) ist für 99,99 Euro erhältlich. Die Digital Deluxe Enhanced Edition (+ Black Ops Pass sowie 8.500 Call-of-Duty-Punkte) schlägt mit 129,99 Euro zu Buche."Black Ops 4 wird das wohl stabilste, ausgefeilteste und modifizierbarste Call of Duty für PC aller Zeiten werden. Die Bildwiederholfrequenz wird nicht beschränkt, es besitzt eine 4K-Auflörung, HDR, untestützt Ultrawide-Monitore und spezielle Features nur für die PC-Community", schreiben die Entwickler Das sind die Mindestvoraussetzungen für eine akzeptable Spielerfahrung. Hier könnt ihr durchgehend niedrige Einstellungen erwarten.Das sind die Voraussetzungen für unsere empfohlene Spielerfahrung. Hier könnt ihr mittelhohe Standardeinstellungen bei 1080p erwarten.Das sind unsere empfohlenen Spezifikationen bei 1080p für wettkampforientierte Spieler, die Monitore mit hoher Bildwiederholungsrate verwenden.Das sind die bestmöglichen Spezifikationen für Spieler, die 4K-Monitore verwenden und eine möglichst reibungslose Bildfrequenz haben möchten.