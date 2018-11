Welcome back to a reimagined fan favorite.



Nuketown is playable for free in #BlackOps4 Multiplayer, available first on PS4 tomorrow. pic.twitter.com/negWEr1yc0 — Call of Duty (@CallofDuty) 12. November 2018

Die Multiplayer-Karte Nuketown wird am 13. November 2018 (kostenlos) für Call of Duty: Black Ops 4 zur Verfügung stehen - wie gewohnt zunächst nur für PlayStation 4. PC und Xbox One werden eine Woche später versorgt (am 20. November 2018). Bisher gab es in jedem Black-Ops-Teil eine Nuketown-Karte. Treyarch and Activision zeigen Eindrücke von der Karte im folgenden Trailer.Letztes aktuelles Video: Nuketown Trailer