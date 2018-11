Call of Duty: Black Ops 4: Karte Nuketown auch auf PC und Xbox One verfügbar - 4Players.de

Ein zehn Gigabyte großes Update bringt jetzt auch auf PC und Xbox One die Neuauflage der beliebten Mehrspieler-Karte Nuketown zu Call of Duty: Black Ops 4. PS4-Spieler durften bereits eine Woche früher im Multiplayer auf das Schlachtfeld zurückkehren. Laut VG 24/7 gibt es darüber hinaus ein zeitlich limitiertes Event, bei dem Zombies in Nuketown Island einfallen.Außerdem beinhaltet das Update laut den Patch Notes von Treyarch und Activision Blizzard mehr als 70 Fehlerbehebungen sowie Spieloptimierungen. Die komplette Übersicht der Änderungen findet ihr bei Reddit Hervorzugeben ist, dass die PC-Version einige spezielle Anpassungen erhält. So werden z.B. die Balance-Änderungen an der SMG aus der letzten Woche wieder rückgängig gemacht, weil sie sich nach Ansicht der Entwickler jetzt offenbar doch nicht so positiv wie erhofft auf die PC-Partien ausgewirkt hat.Letztes aktuelles Video: Nuketown Trailer