Activision und Treyarch haben eine kostenlose Testversion von Blackout angekündigt. Ab dem 17. Januar 2019 kann man eine Woche lang den Battle-Royale-Modus aus Call of Duty: Black Ops 4 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One kostenlos ausprobieren."Die kostenlose Testversion von Blackout beinhaltet die gesamte intensive Action aus dem Spielmodus, der Charaktere, Orte, Waffen und Ausrüstung aus der gesamten Black Ops-Serie in dem typischen Gameplay zusammenführt (...)", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Blackout Free Trial