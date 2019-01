Call of Duty: Black Ops 4: Battle-Royale-Modus "Blackout" bekommt Respawns - 4Players.de

Call of Duty - Black Ops 4 bekommt mehr "Respawn Entertainment": Wie Polygon.com berichtet, hat der Blackout-Modus (also Battle Royale) auf der PS4 die neue Spielvariante "Down But Not Out" bekommen, in dem Spieler respawnen können. Der Modus lasse sich nur mit Squads spielen.



Solange ein Squad-Mitglied noch am Leben ist, könne man erneut bei ihm einsteigen: Das funktioniere allerdings lediglich in einem Rhythmus, der alle paar Minuten einen Neueinstieg ermöglicht. Außerdem habe man dann natürlich nicht mehr die vorher eingesammelte Ausrüstung im Inventar. Stattdessen müsse man zunächst wieder mit einem kleinen "Basic Loadout" leben, dass einem vom Spiel zur Verfügung gestellt wird. Auf der PS4 will Entwickler Treyarch den Modus noch bis zum 30. Januar online lassen. Ob oder wann er auch in anderen Umsetzungen des Shooters auftaucht, ist noch nicht klar.

Letztes aktuelles Video: Blackout Free Trial