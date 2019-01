Bright Memory: Erste Episode der Shooter-Slasher-Mischung bei Steam erhältlich - 4Players.de

FYQD Studio hat die ersten Episode des Actionspiels Bright Memory bei Steam veröffentlicht, in dem das Konzept eines flotten Ego-Shooters wie Doom mit Slasher-Einlagen und einem Kombo-System im Stil von Devil May Cry oder Bulletstorm kombiniert wird. Zusammen mit einer Reihe an Spezialfähigkeiten erinnert der Spielablauf teilweise aber auch an Shadow Warrior 2.Zwar befindet sich der Titel immer noch im Early Access und die erste Episode bietet lediglich eine Spielzeit von etwa 30 Minuten, aber bisher hinterlässt schon dieser kurze Abstecher bei den meisten Nutzern einen positiven Eindruck - vor allem im Hinblick darauf, dass mit Zeng Xiancheng nur ein einziger Programmierer für die Entwicklung verantwortlich zeichnet. Nach Angaben bei Steam nutzt er die Unreal Engine 4 und wird mittlerweile auch von Epic mit einer finanziellen Unterstützung über die Unreal Dev Grants gefördert, nachdem die Verantwortlichen auf das ambitionierte Projekt aufmerksam geworden sind.Letztes aktuelles Video: Episode 1 Official Trailer