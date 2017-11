Atomega: Ubisofts ungewöhnlicher Shooter wächst mit neuen Inhalten

Mit Atomega hatte Ubisoft im September einen ungewöhnlichen Mehrspieler-Shooter auf Steam veröffentlicht, in dem das Erzielen von Abschüssen nicht das eigentliche Ziel ist. Als "postbiologische" Lebensform muss man vielmehr so viel Masse sammeln wie möglich, denn nur über die dadurch erreichte Punktzahl wird am Ende der Partie der Sieger bestimmt. Fans des Prinzips bekommen bald kostenlosen Nachschub:"Am 30. Oktober erschienen die Karten Tempel und Leere. Zwei neue Arenavarianten werden hinzugefügt und bieten neue Taktiken, um ein Match zu dominieren.- Tempel – Die herabstürzende Masse lockt Spieler ins Zentrum, wo sich diejenigen, die um die Vorherrschaft kämpfen, wie Katz und Maus jagen.- Leere – Ein futuristisches und neonfarbenes Turmlabyrinth schwebt über dem Abgrund. Eine große Belohnung erwartet die Spieler, die einen riskanten Sprung in das Zentrum wagen.- Empore – Ein goldener Olymp mit einem verschachtelten Design. Die zahlreichen erhöhten Gebiete innerhalb der Arena ringen dem Spieler immer wieder die Entscheidung ab, ob er den Überblick behalten möchte oder in den Kampf wechselt, um Masse zu sammeln.- Limbus – Gänge führen in ein zentrales Kampfgebiet, in dem die Spieler intensive Kämpfe durchleben. Nur die stärksten werden die Gegner dominieren und erfolgreich das zentrale Gebiet halten.Das Erzfeindsystem ist ein neues Gameplay-Feature und wurde von Reflections entwickelt. Falls ein Gegner den Spieler wiederholt attackiert, wird er zu dessen Erzfeind und als Ziel markiert. Dies erlaubt dem Spieler, die Bewegung des Gegners auf der ganzen Karte zu verfolgen und diese Sichtbarkeit strategisch zu nutzen. Entweder kann er eine Begegnung mit dem Erzfeind vermeiden oder ihn aus Rache verfolgen, um zusätzliche Punkte zu erhalten. Mehr Informationen zu Atomega erhalten Sie unter http://atomegagame.com