The Alliance Alive: Gene, Rachel und Tiggy im Trailer

Atlus hat zum Japan-Rollenspiel The Alliance Alive einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem drei Spielfigurn näher beleuchtet werden. "An erster Stelle steht Gene, ein Signimancer (besondere Art von Magier) aus der Signimance Guild. Dann gibt es Rachel, eine Söldnerin, die ebenfalls Teil der Signimance Guild ist. Sie ist das Gegenteil von Gene und verfügt über ein durchaus feuriges Temperament hat. Obwohl sie gerne streiten, legen Gene und Rachel ihren Twist beiseite - um sich gegenseitig zu helfen. Schließlich haben wir noch Tiggy, ein junges Mädchen, das die globale Bedrohung "Dark Current" erforscht. Sie nennt sich "The Genius Professor" (wer tut das eigentlich nicht?) und hat verschiedene Erfindungen erschaffen. Doch lass dich nicht von der äußeren Erscheinung ihrer Erfindungen täuschen, sie mögen wie dumme Tiere aussehen, aber sie können Monster ziemlich gut bekämpfen."Atlus wird The Alliance Alive am 27. März 2018 in digitaler Form in Europa für Nintendo 3DS veröffentlichen. Das Japan-Rollenspiel soll 39,99 Euro kosten. Das Spiel entsteht bei FURYU Corporation ( The Legend of Legacy ).Letztes aktuelles Video: Gene Rachel and Tiggy Join the Party