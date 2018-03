The Alliance Alive: 3DS-Rollenspiel der Legend-of-Legacy-Macher veröffentlicht - 4Players.de

Atlus und SEGA haben The Alliance Alive am 27. März 2018 in Europa und Nordamerika veröffentlicht. Das 3DS-Rollenspiel von Furyu ( The Legend of Legacy ) ist hierzulande für 39,99 Euro via eShop erhältlich. Mit dem Titel wollen die Macher das JRPG-Genre mit "gigantischen Welten", einer "komplexen Story mit neun Protagonisten" sowie "perfekt ausgearbeiteten Kampfmechaniken" neu beleben. In einer weitläufigen Welt voller Geheimnisse müssen die Spieler Gilden gründen und Bündnisse schließen, um gegen Dämonen zu kämpfen.Zur Hintergrundgeschichte heißt es : "Vor eintausend Jahren fielen die Dämonen in die Welt der Menschen ein. Sie unterwarfen die Menschheit und erschufen die Große Barriere, um beide Reiche zu trennen. In dieser Zeit der Umwälzung wurde der Dunkle Strom geboren. Die Menschheit wurde dezimiert und die Dämonen herrschen nun über eine streng hierarchische Gesellschaft. Doch jetzt ist die Zeit des Widerstands gekommen. Die Welt steht erneut vor einem Wandel..." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video zum Verkaufsstart:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer