The Alliance Alive: 3DS-Rollenspiel kommt als Neuauflage für PC, PS4 und Switch - 4Players.de

Furyu hat ein HD-Remaster seines 3DS-Rollenspiels angekündigt, das für PC, PS4 und Switch erscheinen soll. Das berichtet Gematsu und bezieht sich dabei auf einen Beitrag in der aktuellen Ausgabe der Famitsu. Demnach ist die Veröffentlichung von The Alliance Alive HD Remaster in Japan für den Herbst vorgesehen.Ein Release im Westen ist offiziell zwar bisher noch nicht vorgesehen, doch verweist Gematsu auf eine geplante Video-Präsentation von NIS America am 11. März, bei der man davon ausgeht, dass neben neuen Spielen auch eine englische Lokalisierung für eine Veröffentlichung in westlichen Gefilden angekündigt wird. Grund für die Annahme liefert die entdeckte URL nisamerica.com/games/alliancealive, auch wenn der Zugriff derzeit noch gesperrt wird.Ursprünglich erschien The Alliance Alive im Januar 2017 für den 3DS und schaffte es im März 2018 auch in den Westen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer