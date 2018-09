Think of the Children: Chaotischer "Kindererziehungs-Simulator" nimmt PS4, Xbox One und Switch ins Visier - 4Players.de

Jammed Up Studios und Fellow Traveller Games haben den chaotischen "Kindererziehungs-Simulator" Think of the Children auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt. Das verrückte Partyspiel soll am 25. September 2018 via PlayStation Store und eShop sowie am 26. September im Xbox Games Store zum Download bereitstehen. Der Switch-Preis wird mit 12,99 Euro angegeben, wobei bis zum 2. Oktober ein Rabatt von 20 Prozent gewährt wird. Zum Spiel selbst heißt es von den Machern: "Der kleine Bobby hat einen Unfall, der Grill fackelt ab und Jen nascht giftige Beeren. Oh, und der Geburtstagskuchen braucht noch etwas Glasur. Ein ganz normaler Tag mit den Kindern also. READY!... SET!... PARENT!Du wirst vor das Gericht der schlechten Kindererziehung gezerrt und die Staatsanwaltschaft stellt dich vor eine Reihe von Events, die entscheiden wird, ob du für schuldig erklärt wirst, oder nicht: Eine Geburtstagsfeier in einem Park, ein Tag im Zoo, ein Camping Trip, ein überraschender Ausflug in das australische Hinterland und mehr. Allerdings stellt sich heraus, dass jede Location weitaus gefährlicher ist, also sie zunächst klingt - sogar die friedlichsten Schauplätze sind voller tödlicher Gefahren.Spiele mit anderen Eltern zusammen oder stürze dich alleine ins Getümmel und spiele durch einen Flashback jedes Events, um dein Erziehungs-Geschick unter Beweis zu stellen und deine Unschuld zu beweisen. Nur wenn du zusammenarbeitest, alle Aufgaben erfüllst und vor allem die Kinder am Leben hältst, kannst du gewinnen.Neben einem lokalen Ko-op-Modus für bis zu vier Spieler bietet das Spiel Twitch- und Mixer-Integration mit der Streamer ihre virtuellen Kinder nach Zusehern benennen können. Zudem bietet der Titel jede Menge Levels, die Möglichkeit Charaktere anzupassen und als Familie zu speichern, Level-Rankings für Highscore-Jäger und jede Menge freischaltbare Extras. Think of the Children ist ein rasantes Aufgaben-fokussiertes Management-Spiel mit Comedy-Einschlag."Letztes aktuelles Video: Ankuendigung