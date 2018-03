MX vs. ATV All Out: Offroad-Rennspiel auf PC, PS4 und Xbox One abfahrbereit - 4Players.de

Splitscreen für zwei Spieler und Online-Modus für 16 Spieler

Meistere irre Stunts und teste im Freestyle-Modus deine Grenzen aus

Mach deine private Anlage zu einer Ausstellung all deiner angepassten Fahrzeuge

Verbessere und tune deine Fahrzeuge mit echten Teilen

Wähle deinen eigenen Stil von verschiedenen Herstellern oder tritt gegen einen der vielen professionellen Fahrer aus der ganzen Welt an

THQ Nordic und die Rainbow Studios haben MX vs. ATV All Out auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die PC-Version kostet 39,99 Euro (35,99 Euro mit Launch-Rabatt). Für die Konsolen-Varianten werden 49,99 Euro fällig. Bei Steam sind die ersten Nutzer-Bewertungen "größtenteils positiv" (70 Prozent der Nutzer-Reviews sind "positiv"). Im PlayStation Store liegt die Nutzer-Bewertung bei 2,5 von 5 Sternen (18 Bewertungen)."Die Spieler beginnen auf ihrem eigenen Privatgelände, auf dem sie wichtige Upgrades verdienen und ihre Rennfähigkeiten verbessern. Zu den Upgrades gehören Ausrüstung, bessere Komponenten, MX-Bikes, Geländefahrzeuge und Nutzfahrzeuge! Spieler können riesige Open-World-Umgebungen erkunden oder an Supercross-, Nationals-, Opencross-, Waypoint- und Tag-Veranstaltungen auf den größten Strecken mit vielen Profis aus aller Welt teilnehmen. Darüber hinaus wird den Spielern ein unglaubliches Stunt-System im Freestyle-Modus, Split-Screen-Modus für 2 Spieler und 16-Spieler-Online-Modus geboten."Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer