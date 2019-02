MX vs. ATV All Out: Anniversary Edition mit drei DLC-Streckenpaketen angekündigt - 4Players.de

"Ricky Carmichael Farm - GOAT: Je zwei Supercross- und Opencross-Strecken sowie je eine Nationals- und Wegpunkt-Strecke. Plus zahlreiche Freeride-Wege!

Slash's Snake Pit: Drei der größten Supercross-Strecken in der Geschichte von MX vs ATV und eine Freestyle-Karte!

Hometown MX Nationals: Die authentischsten Außenstrecken! Vier riesige Nationals-Strecken und zwei Freeride-Umgebungen, die zu unterschiedlichen Tageszeiten erkundet werden können."

THQ Nordic und die Rainbow Studios haben zum einjährigen Jubiläum von MX vs. ATV All Out die Anniversary Edition des Spiels angekündigt. Die Edition beinhaltet die DLC-Streckenpakete Ricky Carmichael Farm - GOAT, Hometown MX Nationals und Slash's Snakepit - insgesamt 14 zusätzliche Strecken. MX vs. ATV All Out Anniversary Edition erscheint am 12. März 2019 für PlayStation 4 und Xbox One für 29,99 Euro ( zum Test des Hauptspiels ).Zusatzinhalte der Anniversary Edition:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer